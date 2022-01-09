UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Atakan: 'Üretim' gerçeği, sosyal adalet ile birleşmeli

UBP Lefkoşa İlçesi Milletvekili adayı Savaş Atakan pazar yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Atakan yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanında üreten, üreterek ayakta duran, ürettiğini, en ucuz şekilde halka sunan üreticilerle pazar yerinde bir araya geldik. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, “üretim” gerçeği, yaşam felsefem olan sosyal adalet ile birleşmeli. Bunun için çok çalışacak, gerek Meclis komitelerinde, gerek icrada yaşam bulması için tüm tecrübemle çaba ortaya koyacağım. Pazar yerinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızla da sohbet etme şansı bulduk. Sıcak yaklaşımları ve desteği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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09/01/2022 12:00