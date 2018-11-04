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UBP Lefkoşa Parti Meclisi üyeliği kazananları belli oldu

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04/11/2018

UBP Lefkoşa Parti Meclisi üyeliği kazananları belli oldu

UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 AYDIN SOYER 4197
2 AHMET SAVAŞAN 4022
3 AYDIN AMCA 3890
4 NURCAN YARDIMCI 3799
5 MEHMET ÖZÇELİK 3714
6 HALİL ESENDAĞLI 3589
7 HÜSEYİN PAŞA 3549
8 HAKAN FELLAHOĞLU 3503
9 ERDOĞAN MANİ 3376
10 KEMAL OKTAR 3340
11 ATA SATUR 3241
12 FİKRET ÇAVUŞOĞLU 3145
13 CEMAL BULUTOĞLULARI 3142
14 AHMET AKBİL 3122
15 SÜREYYA GÜRSES 3114
16 MEVLÜT OSMANOĞLU 3077


UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
17 NEVZAT PİRGOT 3066
18 ENGİN ÇALTIKUŞU 2992
19 TOGAN ÇAĞLAR 2919
20 MUSTAFA UZUNSAF 2767
21 AHMET İZZİ TÜRKEL 2728
22 RAMADAN YİĞİTÇE 2626
23 SHADAT HOSSAIN 2580
24 COŞKUN BUNDAK 2501
25 ALKAN BAYKENT 2466
26 FAYSAL DAĞDELEN 2449
27 ÖMER YAYLA 2259

 
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 SELİN CANDEMİR 3719
2 FİSUN ÖZSUN 3108
3 ÖZLEM UZUN SEFER 3063


UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
4 PINAR SELVİ 3046
5 MÜMÜNE KUSET 2557

 

UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 ÖZDEMİR ÖZEREM 2978
2 MEHMET AKTUNÇ 2755
3 KEMAL ÖZEKMEKÇİ 2739

 

UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
4 SERDEN ŞENEL 2391
5 SELİM UMUT 2347
6 ERAY VUDALI 2386
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TAGS: UBP Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri
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