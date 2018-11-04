UBP Lefkoşa Parti Meclisi üyeliği kazananları belli oldu
04/11/2018
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|AYDIN
|SOYER
|4197
|2
|AHMET
|SAVAŞAN
|4022
|3
|AYDIN
|AMCA
|3890
|4
|NURCAN
|YARDIMCI
|3799
|5
|MEHMET
|ÖZÇELİK
|3714
|6
|HALİL
|ESENDAĞLI
|3589
|7
|HÜSEYİN
|PAŞA
|3549
|8
|HAKAN
|FELLAHOĞLU
|3503
|9
|ERDOĞAN
|MANİ
|3376
|10
|KEMAL
|OKTAR
|3340
|11
|ATA
|SATUR
|3241
|12
|FİKRET
|ÇAVUŞOĞLU
|3145
|13
|CEMAL
|BULUTOĞLULARI
|3142
|14
|AHMET
|AKBİL
|3122
|15
|SÜREYYA
|GÜRSES
|3114
|16
|MEVLÜT
|OSMANOĞLU
|3077
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|17
|NEVZAT
|PİRGOT
|3066
|18
|ENGİN
|ÇALTIKUŞU
|2992
|19
|TOGAN
|ÇAĞLAR
|2919
|20
|MUSTAFA
|UZUNSAF
|2767
|21
|AHMET
|İZZİ TÜRKEL
|2728
|22
|RAMADAN
|YİĞİTÇE
|2626
|23
|SHADAT
|HOSSAIN
|2580
|24
|COŞKUN
|BUNDAK
|2501
|25
|ALKAN
|BAYKENT
|2466
|26
|FAYSAL
|DAĞDELEN
|2449
|27
|ÖMER
|YAYLA
|2259
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|SELİN
|CANDEMİR
|3719
|2
|FİSUN
|ÖZSUN
|3108
|3
|ÖZLEM
|UZUN SEFER
|3063
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|4
|PINAR
|SELVİ
|3046
|5
|MÜMÜNE
|KUSET
|2557
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|ÖZDEMİR
|ÖZEREM
|2978
|2
|MEHMET
|AKTUNÇ
|2755
|3
|KEMAL
|ÖZEKMEKÇİ
|2739
UBP LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAMAYAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|4
|SERDEN
|ŞENEL
|2391
|5
|SELİM
|UMUT
|2347
|6
|ERAY
|VUDALI
|2386