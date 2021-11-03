UBP Lefkoşa PM üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi

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03/11/2021

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UBP Lefkoşa PM üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi

İşte kazananlar:

1 - Hakan Fellahoğlu

2- Halil Esendağlı

3- Kemal Oktar

4- Ahmet Savaşan

5- Aydın Soyer

6- Mehmet Aktunç

7-Süreyya Gürses

8- Hüseyin Paşa

9- Fisun Özsun

10- İsmail Kofalı

11- İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12- Mevlüt Osmanoğlu

13- Menteş Aytaç

14- Mehmet Özçelik

15- Aydın Amca

16-Ahmet Keskin

KADIN KOTASI

1- Özlem Uzun Sefer

2-Özen Hürses

3-Özlem Bendeşan

GENÇLİK KOTASI

1- Aysel Töre

2-Orhan Sönmezer

3- Melis Müjde

03/11/2021 08:23
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TAGS: UBP Lefkoşa PM üyeleri
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