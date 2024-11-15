UBP Mağusa Maraş Örgütlerinden Ünal Üstele Tam Destek Toplantısı

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15/11/2024

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UBP Mağusa Maraş Örgütlerinden Ünal Üstele Tam Destek Toplantısı

Ergün Yahat

Gazimağusa ilçesi Anadolu mahallesi Örgüt başkanı Ali Dalkıran ve Muhtar Ali Buruk  öncülüğünde  gerçeklestirilen sabah kahvaltısı  toplantısında  Maraş örgütlerinin ilçe başkanı Nahit Öncü başkanlığında başbakan Ünal Üstele tam destek mesajı açıklandı.Kahvaltıda Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yanında Mesarya kadın kolları başkanı Yeşim Ünsalan da hazır bulundu.Ünsalan desteğimiz her zaman  ilçe başkanımız Nahit Öncü ve Başbakan Ünal Üstel’e tamdır açıklamasında bulundu ..

15/11/2024 13:29
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TAGS: UBP, Mağusa Maraş Örgütleri,
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