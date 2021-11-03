UBP Mağusa PM üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.

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03/11/2021

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UBP Mağusa PM üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Mağusa Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.

Hüseyin Duvarcı

Gürsel Uzun

Dilaver Bilgen

Mehmet Ekşici

Özgür Dedeoğlu

Raşit Şah

Ahmet Dinçer

İlter Tekbıyık

Hasan Onalt

Erdoğan Özkan

Ziya Kasım

Hilmi Öztemiz

Ümit Çağlıyan

 

Kadın Kotası

Elif Adiç

Neriman Durdu Kaşif

Feride Altunsoy

 

Gençlik kotası

Murat Uzun

Mehmet Topçu

Mehmet Taşkıranlar

03/11/2021 08:21
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TAGS: UBP Mağusa PM üyeleri
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