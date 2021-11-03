UBP Mağusa PM üyeleri belirlendi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.
03/11/2021
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Mağusa Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.
Hüseyin Duvarcı
Gürsel Uzun
Dilaver Bilgen
Mehmet Ekşici
Özgür Dedeoğlu
Raşit Şah
Ahmet Dinçer
İlter Tekbıyık
Hasan Onalt
Erdoğan Özkan
Ziya Kasım
Hilmi Öztemiz
Ümit Çağlıyan
Kadın Kotası
Elif Adiç
Neriman Durdu Kaşif
Feride Altunsoy
Gençlik kotası
Murat Uzun
Mehmet Topçu
Mehmet Taşkıranlar