UBP Mağusa’da her şey arapsaçı

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Ulusal Birlik Partisi’nde Yerel Yönetim Seçimlerine 2 ay kadar bir süre kalmışken belediye başkan adayları bazı bölgelerde netleşirken bazı bölgelerde ise ciddi sıkıntılar yalanıyor.

Mağusa ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nde ciddi bir aday sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut başkan adayı İsmail Arter adaylığını açıklarken Mağusa’da partinin önde gelenlerinden Cem Dana’nın ise partiden aday yapılmaması gerekçesiyle bağımsız aday olacağı konuşuluyor.

Öte yandan UBP eski milletvekili Erdal Özcenk’in de adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Ulusal Birlik Partisi'nin kararını bekleyen Özcenk, adaylığının kesinleşmesinin ardından çalışmalarını daha da hızlandıracak.

Arter, UBP-DP-YDP ortak adayı olmak istiyor

Mevcut belediye başkanı İsmail Arter’in Ulusal Birlik Partisi yerine UBP-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortak adayı olarak bağımsız şekilde seçime girmek istediği kaydedildi. Bu haber sonrasında hem UBP’liler hem de UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran büyük bir şok yaşıyor. Oran’ın Arter’i kararından vazgeçirmek için lobi çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Dana bağımsız aday

Ulusal Birlik Partisi’nden Mağusa Belediye Başkan adayı olmak için başvurusunu yapan ancak aday olamayacağının görülmesinin ardından bağımsız adaylık için kolları sıvadı. Cem Dana’nın bağımsız adaylığını açıkladığı belirtildi. Dana’nın Ulusal Birlik Partisi kanadından bir takım oyu alabileceği konuşuluyor.

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11/10/2022 11:31