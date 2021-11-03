Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu toplandı.

UBP’den alınan bilgiye göre, 16.00 sıralarında toplanan UBP Meclis Grubu’nun ardından UBP Parti Meclisi de saat 17.00’de YDÜ’de toplanacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirilen UBP Meclis Grubu toplantısı, Sarayönü’ndeki UBP Merkez Binası’nda yer alıyor.

Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu ve Parti Meclisi üyeleri ile genel bir değerlendirme ve hükumet kurma çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapacak.

Toplantılar sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.

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03/11/2021 16:13