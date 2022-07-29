UBP Meclis grubu toplantısı tamamlandı

Asgari ücretliden vergi alınmaması için çalışma yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplantısı Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda asgari ücret alan çalışandan vergi alınması konusu ve belediyeler reformu yasa tasarısının görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantı sonrasında çıkışta basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretlilerden vergi alınmamasıyla ilgili Maliye Bakanının bir çalışma yapacağını ve en kısa sürede bu çalışmanın tamamlanacağını söyledi. Belediyeler Reformu ile ilgili ise Taçoy, önümüzdeki günlerde muhalefet yetkilileri ile bir toplantı yapılacağını ve onların kararı ile kendilerinin kararlarının görüşüleceğini belirtti. Taçoy, “meclis grubu toplantısında bize bilimsel bir rapor sunuldu. Muhalefetten gelecek olan öneri ile orta yol bulmaya çalışacağız. Belediye sayılarında bir düşüş olacak ancak sayıların ne kadar olacağı netleşmedi” ifadelerini kullandı.

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29/07/2022 12:32