UBP, Meclis Grubu ve Parti Meclisi toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde bugün, UBP Meclis Grubu ve Parti Meclisi’ni toplayacak.

UBP Meclis Grubu 15.30’da, Parti Meclisi ise 17.00’de toplanacak. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, dün siyasi partilerle görüşen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün ilk olarak UBP Meclis Grubu ile görüşecek, ardından ise Parti Meclisi’ni toplayacak. UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Meclis Grubu 15.30’da, Parti Meclisi ise 17.00’de toplanacak.

Öte yandan, Sucuoğlu’nun yarın bir kez daha siyasi partileri ziyaret ederek görüşmesinin beklendiği de bildirildi.

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03/11/2021 11:09