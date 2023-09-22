UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu (UBP MYK), Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Savaşan getirildi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in çağrısıyla ve başkanlığında toplanan UBP MYK toplantısı saat 19.00 sıralarında tamamlandı.

"Ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları" ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığının bildirildiği toplantıda; Lefkoşa Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan boşalan UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan’ın görevlendirilmesine karar verildi.