UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı
12/12/2021
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminin ardından onaylanan listeyi açıkladı.
Parti’nin, itirazların değerlendirilmesi, kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle ortaya çıkacak resmi sonuçları ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor
UBP’den verilen bilgiye göre, Divan Başkanı tarafından açıklanan sayım sonuçları ve sıralama şu şekilde:
“LEFKOŞA
1 Olgun Amcaoğlu 5278
2 Ahmet Savaşan 4689
3 Sadık Gardiyanoğlu 4626
4 Hasan Taçoy 4159
5 Alişan Şan 3872
6 Savaş Atakan 3421
7 Zorlu Töre 3324
8 Özgür Arıkan 3090
9 Arif Sonuç 2898
10 Mehmet Aktunç 2829
11 Aydın Soyer 2793
12 Havva Dağsever 2376
13 Batu Beyit 2267
14 Fisun Özsun 2262
15 Nurcan Yardımcı 2216
16 Özlem Sefer 2084
17 Sevil Yölüer 1923
18 Hatice Özlem Şahin 1704
19 Hasan Yücelen 1693
20 Özlem Bendaşan 1480
21 Feyzi Hansel 1231
22 Fahri Onbaşı 863
23 Nihat Ekizoğlu 856
24 Batoul Peyravi 738
25 Ali Ratip Doğruer 654
MAĞUSA
1 Sunat Atun 5441
2 Dursun Oğuz 5132
3 Oğuzhan Hasipoğlu 4721
4 Hakan Dinçyürek 4690
5 Resmiye Canaltay 3986
6 Hüseyin Çavuş 2729
7 Meryem Boyacı 2650
8 Gürsel Uzun 2432
9 Bora Akkuş 2399
10 Derviş Ekşici 2391
11 Sultan Vural 2119
12 Elif Abiç 2092
13 Kemal Deniz Dana 1929
14 Ergin Ersoy 1553
15 Vesile E. Topçuoğlu 1471
16 Suat Yeldener 1431
17 Korhan Ekcan 808
GİRNE
1 Kutlu Evren 4337
2 Ünal Üstel 3779
3 Özdemir Berova 3182
4 Türel Öksüzoğlu 3174
5 Hasan Küçük 3050
6 Selim Gökbörü 2213
7 Mehmet Ali Tunçbilek 2176
8 Zalihe Damdelen 1993
9 Halit Bağman 1732
10 Münevver Çağın 1704
11 Mukaddes Turan 1540
12 Ahmet Arslan 1517
13 Yalçın Koçyiğit 1465
14 Rüyam K. Yönlüer 1375
15 Adnan Altan 1325
16 Fikret Öğdü 1290
17 Hüseyin Kayım 1279
18 Adnan Ademoğlu 1013
19 Atila Mahmutoğlu 1001
20 Cemil Karzaoğlu 734
İSKELE
1 Nazım Çavuşoğlu 3129
2 Yasemin Öztürk 2794
3 Emrah Yeşilırmak 2257
4 Osman Kırşan 1808
5 Halil Talaykurt 1747
6 Önder Sennaroğlu 1480
7 Ümit Özkıran 1098
8 Nuray Karakuş 871
9 Murat Civelek 797
10 Veli Gürpınar 596
GÜZELYURT
1 Ali Pilli 3565
2 Ziya Öztürkler 1911
3 Menteş Gündüz 1656
4 Tarkan Çeki 791
5 Cihan Kombos 451
LEFKE
1 Fırtına Karanfil 3904
2 Aytaç Çaluda 2396
3 Kenan Örgen 2124”