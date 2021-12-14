UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu. 

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14/12/2021

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UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu. 

Divan Başkanı İlker Edip’in yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan UBP üyelerinin aday sıralaması için oy verme işleminin tamamlandığı duyuruldu.

Divana yapılan itirazlar sonucunda tüm kontrollerin yapılmasının ardından adayların belirlendiğini belirten Edip, toplam 8 bin 727 üyenin oy kullandığını, geçerli oy sayısının ise 8 bin 718 olduğunu kaydetti.

14/12/2021 13:57
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TAGS: ulusal birlik partisi
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