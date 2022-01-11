UBP Milletvekili Adayı Çavuş: Seracılığın Modernleşmesi Gerekir

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, ülkede kapalı seracılığın artık modernleşmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuş, küresel iklim değişikliğinin doğal koşullarda tarım üretimini her geçen gün etkilediğini dile getirerek, “Yılın her ayı yüksek verimli ürünleri yetiştirmeyi sağlayan seracılığın ülkemizde modernleşmesi ve rehabilite olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş katıldığı bir TV programında, ülkenin uygun iklim şartlarından dolayı verimli ve çeşitli üretim için seracılığını önemini anlattı.

Ülkede seracılığın istenilen desteği görmediğini söyleyen Çavuş, Turizm- Yüksek öğrenim gibi lokomotif sektörlerin ana pazarı olan tarım ve kapalı tarım denilen seracılık konusunun öncelikli kalkınma projelerinde yer almak zorunda olduğunu vurguladı.

Her mevsim her sebze ve meyveye taze olarak ulaşım imkanının artan modern tarım tesisleri ile toprak ihtiyacı bile olmadan yapılan sera tesislerinin gerek istihdam gerekse verimlilik adına ülkede uygulanmasında hiçbir sakınca bulunmadığına dikkat çeken Çavuş, “fakat bu konuda ne bir proje ne de bir plan bulunduğunu görmüyoruz. İşte bu konuda Turizm, tarım ve kooperatifçilik tecrübem sayesinde bu konuların uzmanları ile ülkemizde var olan sıkıntılara çözüm bulmak istiyorum.” dedi.

Çavuş, Türkiye Cumhuriyet kaynaklı projelerin yanı sıra AB destek programları ile kalkınma programlarını hayata geçirerek ekonomiye katkı sağlayacak adımların atılması için gereken çalışmayı yapabileceğini vurguladı.

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11/01/2022 11:20