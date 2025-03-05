UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında kritik süreç başladı

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı. Savcılık, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdi.

Meclis usul gereği az önce tüm milletvekillerimi bilgilendirdi. Süreç resmen başlamış oldu.

Meclise sunulan talep doğrultusunda, usul gereği beş kişilik bir komite oluşturulacak. Bu komitede UBP’den 3, CTP’den ise 2 milletvekilinin yer alması bekleniyor. Komite, 45 gün içinde çalışmasını tamamlayarak Genel Kurul’a sunmak üzere bir rapor hazırlayacak.

Meclis Başkanının önerisi üzerine Danışma Kurulu kararıyla belli bir konuyu incelemek, araştırmak, görüşmek ve sonuçlandırmak amacıyla geçici ve özel Komiteler kurulabiliyor.

Bu Komitelerin üye sayısı, görev alanı ve görev süresi Danışma Kurulu kararı ile belirleniyor.

Genel Kurulda oylanarak belirlenen komite, çalışmalarına başlıyor.

Bu Komitelerde herhangi bir Siyasal Parti grubuna bağlı olmayan milletvekilleri de Danışma Kurulu kararı ile görev alabiliyor.

Mecliste en son araştırma komitesi eski Başbakan Hüseyin Özgürgün için kurulmuştu. Bu komitede sadece mecliste grubu bulunan partiler yer almıştı.

Komitenin vereceği karar, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağını belirleyecek. Eğer dokunulmazlık kalkarsa, UBP Milletvekili Yeşilırmak yargılanacak.

Süreç, Kuzey Kıbrıs siyasi gündeminde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi, kurulacak komitenin alacağı kararda!