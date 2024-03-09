UBP milletvekili Hasan Küçük, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, eski Başbakan, Bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında şunları kaydetti;

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan Erenköy mücahidi olarak adını tarihe yazdıran rahmetli Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü özlemle ve rahmetle anıyorum. Ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli görevler üstlenen ve en son Başbakanlık yaparak büyük projelere imza atan dava insanı İrsen Küçük’ün bize emanet ettiklerine sahip çıkacağız. Ulusal Birlik Partisi’nin bir neferi olarak ben de rahmetli genel başkanımız İrsen Küçük gibi Ulusal Birlik Partisi’nin ve KKTC’nin gelişip kalkınması için sorumluluğumun farkında görev yapmaya devam edeceğim. Bu vesileyle UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyor, ailesine başsağlığı diliyorum”