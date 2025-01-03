UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kurultay defterini şimdilik kapattığını söyledi

Genç TV’de konuşan Taçoy, kurultay süreci ile ilgili açıklamalar yaptı.

Taçoy, “Ben bu kurultayı aslında kazanarak kaybettim. Salonda kaybettim” iddiasında bulundu.

Kurultay sürecinde bir çok güçle mücadele ettiğini belirten Taçoy, hükümete yakın bir takım güçlerin kendisinin karşısında durduğunu söyledi.

Taçoy, Üstel’in Genel Başkan olduğunu, kavga değil, doğruyu yanlışı söyleyerek yoluna devam edeceğini, kurultay defterini şimdilik kapattığını, günü gelince açacağını sözlerine ekledi.