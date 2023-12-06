UBP Milletvekili Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Candan AKPA toplantısı için Paris'te

ads ads ads ads
06/12/2023

ads
UBP Milletvekili Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Candan AKPA toplantısı için Paris'te


Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan'dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti AKPA komite toplantıları için Paris'te bulunuyor.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis heyeti Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi ile Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi çalışmalarına katıldı.

Toplantılarda Oğuzhan Hasipoğlu olimpiyat oyunları bağlamında  Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargosu, Armağan Candan ise iki toplumlu Kültürel Mirasın Korunması Komitesi'nin çalışmaları hakkında  konuşma yaptı.

 Heyet ayrıca Türkiye ve diğer ülke milletvekilleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Armağan Candan ayrıca Siyasi İşler ve Demokrasi, Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi ve Göç Komitelerinin toplantılarına da katılacak.

İlgili komitelerin raporları 2024 yılının Ocak ayında Strazburg'da düzenlenecek AKPA Genel Kurulu'nda ele alınacak.

06/12/2023 12:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Armağan Candan, UBP
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.