UBP Milletvekili Karanfil: En güzel cevabı cumhuriyetimizi ilan ederek verdik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, kahraman Kıbrıs Türk halkının verdiği haklı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirterek, “Esaretle, silahla korku yaymaya çalışarak, bizleri baskı ve tehditlerle bastırmaya çalışanlara en güzel cevabı cumhuriyetimizi ilan ederek verdik” dedi.

Karanfil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40’ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımlayarak, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı.

Karanfil mesajında, Kıbrıs Türk halkının verdiği tarihsel mücadelenin zorluğuna dikkat çekerek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya barışın geldiğini, 15 Kasım 1983 yılında da Cumhuriyetin ilanıyla bu zaferin taçlandığını belirtti.

Kahraman Kıbrıs Türk halkının verdiği haklı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini ifade eden Karanfil, “Esaretle, silahla korku yaymaya çalışarak, bizleri baskı ve tehditlerle bastırmaya çalışanlara en güzel cevabı cumhuriyetimizi ilan ederek verdik” dedi.

Tarihin her anında Kıbrıs Türk halkının yanında olan anavatan Türkiye’nin sağladığı güçlü ve koşulsuz destek sayesinde bugünlere gelindiğini kaydeden Karanfil, “Cumhuriyetimizin kurulmasının üzerinden geçen 40 yıl, hala aynı güç ve desteği hissediyor, her durumda anavatanımızı yanımızda görüyoruz” ifadelerini kulandı.

“Bugün uluslararası kamuoyu bizleri tanımamakta ısrar etse de, yine anavatandan aldığımız aynı destekle zorluklara göğüs geriyor, Devlet çatısı altında huzur, güven ve barış içerisinde yaşıyoruz” diyen Karanfil, “Bize düşen en büyük görev, bize emanet edilen cumhuriyeti onurla, gururla ilelebet yaşatmaktır” vurgusu yaptı.

“Bize bu cumhuriyeti emanet eden herkese sözümüz, ‘Bu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır’” diyen Karanfil, kahraman Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a, aziz şehitlere ve hayatta olmayan gazilere Allah’tan rahmet dileyen, şükranlarını sunan Fırtına Karanfil, hayatta olan gazilere, Mücahit ve Mücahidelere, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na minnet ve şükranlarını sundu.