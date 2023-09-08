UBP Milletvekili Karanfil: “İki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Türkiye’nin garantörlüğünün kendileri açısından olmaz olmaz olduğunu belirterek tarihte yaşanan olaylardan ders alınmasını istedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın Rumlar tarafından nöbet kulübesinde şehit edilişinin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfil mesajında, egemenlik, barış ve huzuru kolay kazanmadıklarını belirterek bundan geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bölgedeki hak ve çıkarlarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte koruyacağız. Yeni siyasetimizden geri adım atmayacağız. Bu duygularla Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç’a bir kez daha Allah’tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diliyorum”.