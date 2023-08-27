UBP Milletvekili Karanfil: Münferit bir saldırı olarak göremeyiz

Ulusak Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan molotoflu saldırıyı kınayarak, Güney Kıbrıs’ta yaşanan bu olayın artık münferit bir saldırı olarak görülemeyeceğini söyledi.

Yazılı bir açıklamayla yaşanan olaya tepki gösteren Karanfil sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bu sabah Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan bu olay bir kez daha bize göstermiştir ki, Güney Kıbrıs’ta İslamifobik saldırılar günden güne yükselmektedir. Bunun çözüm yolu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin alacağı sert kararlardan geçmektedir. Ancak görüyorum ki bırakın karar almayı suçlular bile cezalandırılmıyor. Rum Yönetimi’nin bu tavizkar tutumundan cesaret alanlar bizim dini ve manevi değerlerimize saldırılarını artarak sürdürmektedir. Bu saldırıyı münferit bir olay olarak görüp geçiştirmek ileride daha büyük sorunlara yol açacaktır”