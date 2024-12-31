UBP Milletvekili Küçük: “Gençlerimizi eğitelim KKTC'yi güçlendirelim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, gençleri eğitmenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Küçük yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, eğitimin, ülkenin her alanda toplumsal kalkınmanın temel taşı olduğunu kaydetti.

Küçük, “gelecek nesillerin daha güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için eğitimi siyasetin üzerinde bir öncelik olarak görmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini uluslararası standartlara taşıyacak reformların 2025 yılından itibaren hayata geçirilmesi öncelik olmalıdır." dedi.

Ekonomi ve eğitim alanında daha büyük adımlar atılacağını belirten Küçük, halkın refahını artırmak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek için çalışacaklarını vurgulayarak, "2025 yılı, halkımızın refahını artıracak projelerin hayata geçirileceği ve ekonomik sıkıntıların hafifleyeceği bir yıl olacak. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçük, 2025 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve dünyada savaşların biteceği, çocukların üzülmeyeceği bir yıl olmasını diledi.