UBP Milletvekili Küçük'den 20 Temmuz mesajı

UBP Milletvekili Hasan Küçük, 20 Temmuz 1974’ün, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de barışın ve huzurun geldiği gün olduğunu belirterek, Barış Harekatı ile adadaki kaosun ve Kıbrıslı Türkler’in uğradığı zulmün sona erdiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında şunları kaydetti;

“20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasını ortadan kaldıran; KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığının geleceğe taşındığı tarihi bir gündür. Bu önemli günde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olarak kabul edilmesi de en büyük beklentimizdir. Bizleri bugünde yalnız bırakmayan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve konuk heyetlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Barış ve özgürlüğün sembolü 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 50’inci yıldönümünde bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyoruz."