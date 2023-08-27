UBP Milletvekili Küçük’ten cami saldırısına tepki

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

“Her dine mensup insanlar için mabetlerin kutsal olduğunu” belirten Küçük, “yapılan bu menfur saldırının Güney Kıbrıs’ta ilk olmadığını, önlem alınmazsa son da olmayacağını” söyledi. Küçük açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Dini mabetler kutsal yerlerdir ve herkesin buna saygı duyması gerekir. Ancak görüyor ki Güney Kıbrıs’ta bu hassasiyet bir türlü sağlanamadı. Buna da en büyük örnek Güney Kıbrıs’ın caydırıcı tedbirler almaması. Bu durumun ileride daha kötü sonuçlar doğurmaması adına Güney Kıbrıs’ı sağduyuya ve yasal tedbirleri almaya davet ediyorum.”