UBP Milletvekili Küçük'ün Denktaş'ı anma mesajı...

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13/01/2024

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UBP Milletvekili Küçük'ün Denktaş'ı anma mesajı...

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında “geleceğimize sözümüz var. Sözün sözümüzdür, bizim bu ülkeye, bu devlete, bu millete senin bıraktığın mirasa sözümüz var” dedi.

Ülkemin her meydanında Denktaş’ın sesinin yankılandığını belirten Küçük, bu devleti yaşatacaklarını arkalarında Kıbrıs Türk Halkı’nın desteği ve Anavatan Türkiye’nin kudreti olduğunu söyledi.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi döneminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyoruz”

13/01/2024 11:11
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