UBP Milletvekili Özdemir Berova, piyango biletindeki EOKA fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Piyango biletlerinin üzerine EOKA fotoğrafının basılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama ise şöyle;

''Ellerinden gelse zito Enosis diye bağıracaklar.... Devlet Piyangosunun 8 Ağustos şanlı Erenköy direnişi vesilesiyle bastırdığı biletlerde kullandığı resim evet yanlış bir resim olmuştur. Bu resmi 100 kişiye göstersek en az 95 i resimdekilerin kanlı EOKA örgütü mensupları olduğunu anlamazdı. Esas olan resim üzerinden Linç operasyonu yapmak değil o günleri bir daha yaşamamak adına KKTC ine sahip çıkmak ve yaşanılanları unutturmamaktır... Geçmiş olsun Osman Ekrem Uzun kardeşim... Mal bulmuş mağribi gibi yapılan saldırıları esefle kınıyorum.... Şanlı Erenköy Direnişi ve Zaferini tarihimize altın sayfalara yazan aziz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de şükranlarımı bir kez daha sunuyorum''

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24/07/2022 22:40