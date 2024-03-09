UBP Milletvekili Taçoy, Arifoğlu’nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Eski Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlerinden Tuncer Arifoğlu yaşamını kaybetti. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Arifoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, Arifoğlu’nu “manevi babası, hocası, abisi, sırdaşı ve başı dara girdiğinde danıştığı kişi” olarak tanımladı.

Tuncer Arifoğlu iile çok şey paylaştığını, güzel ve değerli pek çok anılarının olduğunu kaydeden Taçoy şu ifadeleri Kullandı: “Tecrübeni benimle paylaştığın için öncelikle teşekkür ederim. Sen benim Amerika’daki ilk günlerimde yol gösterenimdin, ekonomi hocamdın. Sonrasında ise hayatımın her adımında, ticari yaşantıma başlarken, nişan yüzüklerimi takarken, siyasi yaşantıma başlarken yanımda olan yine hep sendin. Belki her adımda değil, ama en zorumda mutlaka seni arardım, senin o engin tecrüben ve bilgeliğin bana huzur verirdi. En mutlu anımı paylaşmak için dahi sana gelirdim. 33 yıl sonra kızımın nişan yüzüklerini takarken söylediklerin ve bir anda duygularını gözyaşlarınla ifade etmen beni çok duygulandırmıştı. Bende bıraktığın hatıralarının tümü de değerli ve unutulmaz”