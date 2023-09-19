UBP MV Küçük’ten Azerbaycan’a destek…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla anti-terör operasyonu başlatmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

UBP Basın Bürosundan aracılığıyla yazılı açıklama yapan Küçük, son dönemlerde artan Ermeni provokasyonu ve yaşanan son olayların bardağı taşırdığını ifaden ederek, Azerbaycan ordusunun ülkesinin hak ve menfaatleri doğrultusunda hareket ederek Ermeni teröristleri etkisiz hale getirmeye başladığını söyledi.

Küçük, Kıbrıs Türk halkı olarak kardeş ülke Azerbaycan halkının yanında olduklarını belirterek, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir" açıklamasının önemli olduğunu kaydetti.

Küçük açıklamasında şunları kaydetti:

“Türk Devletleri Teşkilatı'nın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu olay, yaşadığımız coğrafyanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne sermiştir. Önce Anavatan Türkiye’miz sonra başta kardeş ülkemiz Azerbaycan olmak üzere tüm Türk devletleri ortak bir tepki göstermeliyiz. Bu bağlamda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar sunarım.”