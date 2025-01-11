106 kişi oy kullandı; En yüksek oyu Mehmet Aktunç aldı
Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu bugün belli oldu.
11/01/2025
Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu bugün belli oldu.
UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı. En yüksek oyu 72 oyla Mehmet Aktunç aldı.
İşte kazanan isimler:
Lefkoşa:
Mehmet Aktunç- 72
Basri Kuyucuoğlu: 55
İsmail Kofalı: 52
Kaybedenler: Özgür Arıkan, Halil Esendağlı, Sabahatttşn Gülbudak, Hüseyin Paşa, Erkan Eğmez
Mağusa:
Neriman Kaşif- 70
Burak Başkeş: 53
Yenal Garabli- 47
Kaybedenler; Mehmet Ekşici, Ziya Kasım, İsmail Kardan, Murat Çalışkan, Ahmet Dinçer, Gürsel Uzun
Girne:
Murat Karalar: 49
Sami Otçuoğlu: 43
Kaybedenler: Halit Soytürk, Hakan Denizalp, Özgür Yeleğen
İskele:
Salahi Serakıncı: 63
Kaybeden: Hasan Ki
Güzelyurt:
Ali Kandulu- 69
Kaybeden: Fuat Özer
Lefke:
Ömür Elendağ: 58
Kaybeden: Ercan Oyal
Kadın Kotası:
Özge Atlı: 70
Kaybedenler: Özlem Bendaşan
Genç Kotası:
Mahmut Hüdaverdi: 54
Kaybeden: Mehmet Taşkıranlar