UBP MYK toplanıyor

UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 11.00’de toplanıyor.

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23/04/2021

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UBP MYK toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 11.00’de salgınla mücadele koşullarına uyularak Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Üyelik başvuruları da değerlendirileceği için 6 ilçe başkanı da toplantıda hazır bulunacak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemi şöyle:

Genel Başkan’ın hükümet, meclis çalışmaları ve Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak gayri resmi Kıbrıs toplantıları ile ilgili MYK’yı bilgilendirmesi ve MYK’nın görüşlerini alması.

Üyelik başvurularının karara bağlanması.

 

23/04/2021 09:10
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