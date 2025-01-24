UBP MYK Üyesi Garabli’den manidar paylaşım

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24/01/2025

UBP MYK Üyesi Garabli’den manidar paylaşım

 

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yenal Garabli, oldukça tartışılan bir mesaj verdi.

Yanında UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve bazı örgüt başkanları ile bir fotoğraf paylaşan Garabli, oldukça sert ve tartışılan bir üslupla “Hedef belli,  durmak yok; yoldaki yılan bile bize saygı gösterecek” ifadesini paylaştı.

Her türlü siyasi üslubun ötesinde yer alan paylaşım, bazı takipçiler tarafından “tehditvari” olarak algılandı.

Garabli’nin kimlerden saygı beklediği ise merak konusu oldu.

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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