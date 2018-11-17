UBP MYK'da alınan oy oranları belli oldu! İşte sonuçlar

UBP’de seçimle belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyelerinde, kimin kaç oyla seçildiği belli oldu.

Buna göre MYK’ya aday olan ve seçilen- seçilemeyen partililerin aldığı oylar şöyle:

UBP MYK Seçim Sonuçları Kullanılan Oy 114

Lefkoşa Aydın Soyer 58 Ahmet Savaşan 41 Hakan Fellahoğlu 41 Erdoğan Mani 29 Mehmet Özçelik 29 Cemal Bulutoğluları 27 Ata Satur 22 Hüseyin Paşa 21 Fikret Çabuşoğlu 20 Halil Esendağlı 18 Aydın Amca 16 Süreyya Gürses 12 Ahmet Akbil 7

Mağusa Cenk Özyalçın 54 Dilaver Bilegen 45 Ögür Dedeoğlu 44 Bület Bebek 40 İlter Tekbıyık 36 Gürsel Uzun 32 Cem Dana 29 Recai Ergün 25 Meryem Boyacı 22 Hilmi Öztemiz 14

Girne Selim Gökbörü 73 Atilla Mahmutoğlu 47Bülent Kutay 45 Halit Soytürk 31 Hüseyin Kayım 24 Güzelyurt Ali Kandulu 55 Süleyman Aldağ 44 Ali Fikri 12

Genç Kotası Mehmet Aktunç 42 Mustafa Çaluda 36 Murat Uzun 35 Kadın Kotası Selin Candemir 36 Feriha Yiğittürk 35 Devran Soral Kavunoğlu 35 Eylem Dolmacı 8

İskele Cahit Falyalı (seçimsiz)

Lefke Kenan Örgen (seçimsiz)