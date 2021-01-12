UBP MYK’da 'yepyeni bir isim belirleyelim' görüşü öne çıktı

UBP’de meclis başkanlığı için daha önce parti içinde ön elemede yarışan Resmiye Canaltay, Zorlu Töre ve Menteş Gündüz’ün dışında yeni bir ismin belirlenmesi hedefleniyor.

UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki bugünkü toplantısında parti içinde krize dönüşen “meclis başkanlığı seçimi” konusu da ele alındı. Bu toplantıda daha önce adı meclis başkanlığıyla anılmamış yeni bir aday belirlenmesi yönünde bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Söz konusu görüşün karara bağlanmadığı, üzerinde bir süre daha tartışılacağı ve gerekirse parti meclisine de sunulabileceği belirtildi.

“Meclis başkanlığı için yepyeni bir isim”

MYK toplantısında meclis başkanlığı konusu uzun uzun tartışıldı. Daha önce adaylık için Resmiye Canaltay, Zorlu Töre ve Menteş Gündüz parti içinde oya sunulmuş ve en fazla oy alan Resmiye Canaltay’ın aday gösterilmesi kararlaştırılmıştı.

Resmiye Canaltay, mecliste üç kez seçim yapılmasına rağmen yeterli oy sayısına ulaşamamış ve meclis başkanı seçilememişti. Canaltay’ın hükümet üyelerinden, hatta parti içinden de oy alamadığı için seçilemediği ortaya çıktığı için UBP içinde kriz yaşanmıştı.

MYK toplantısında, “yeni bir kriz yaşanmaması için Resmiye Canaltay’la birlikte daha önce meclis başkanlığı için aday adayı olan ve parti içi oylamada yer alan Zorlu Töre ile Menteş Gündüz’ün yeniden aday olmaması” yönünde bir görüş ortaya çıktı. Toplantıda, daha önce meclis başkanlığıyla adı anılmayan bir kişinin belirlenmesinin daha doğru olacağı üzerinde duruldu.

Söz konusu görüşün bağlayıcı olmadığı ve somutlaştırılması için üzerinde çalışacağı, gerekirse parti meclisine de getirilebileceği öğrenildi.

Genel başkana destek ve yetki

Öte yandan, UBP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, UBP MYK’da meclis başkanlık seçim sürecinde yaşananların, hükümetin durumunun ve ülkedeki gidişatın değerlendirildiği ve Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtildiği açıklanmıştı.

Açıklamaya göre, MYK üyeleri, Ersan Saner’e hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki verildi.

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12/01/2021 17:36