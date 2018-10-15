UBP nisap sağlamak için destek vermeyecek

Ulusal Birlik Partisi, Meclis’teki nisap sorununu eleştirdi.

Parti Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Meclis’te nisabın sağlanması için destek vermeyeceklerini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün,yazılı açıklama yaparak, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, sekiz aydır elini halkın cebinden çıkarmayan hükümet yaz aylarında da Meclis’i toplayacağız diye açıklama yapıp yan gelip yatmıştır ve halen meclisi toplayamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin koltuk değneği olmayacağını kaydeden Özgürgün, hükümeti üzerine düşeni yapıp Meclis’i açması halinde halkın menfaatine olan yasalara onay vereceklerini belirtti.

Zorla hükümet etmenin uzun ömürlü olmayacağına inandığını söyleyen Özgürgün, “zorla güzellik olmaz, yapamıyorsanız çekileceksiniz ve yapabilen gelip yapacak, bizler hükümet ettiğimiz dönemlerde meclis açmak için hiç dilenmedik ve dilenmeyiz” ifadelerini kullandı.

BRT