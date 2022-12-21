UBP örgütlerinden Gardiyanoğlu’na büyük destek

Ulusal Birlik Partisi Kızılbaş ve Taşkınköy örgütleri düzenledikleri gecede Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerini yinelediler.

Ayrı ayrı gerçekleşen her iki etkinliğe de büyük katılım gerçekleşti.

Sadık Gardiyanoğlu etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, Lefkoşa İlçe Başkanı olarak yıllardır bu tür etkinlikler düzenlediğini ifade ederek, “ama bu kez çok farklı duygular içerisindeyim. Lefkoşa örgütlerimizin benim için sergiledikleri destek ve dayanışmanın boyutu beni gerçekten çok mutlu etti. Müthiş bir duygu seli karşısında etkilenmemek mümkün değil” dedi.

Yıllardır birlikte aynı yolu yürüdüğü arkadaşlarının arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bu birlikteliğin Lefkoşa’nın hak ettiği kalitede hizmet alabilmesi için olmasının da ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “biliyorum ki burada olan herkesin kalbi benimle aynı şekilde çarpmakta. Yıllardır olduğu gibi yine hizmet aşkıyla birlikte yola çıktık. Tek hedefimiz, canımızdan çok sevdiğimiz Lefkoşamız’ı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak ve layık olduğu seviyeye taşımak. Lefkoşamız ne yazık ki yaşanabilir bir şehir olmaktan çıkartılmıştır. Lefkoşalı küçük işlere, ufak tefek icraatlara razı bırakılmak istenmiştir. Mevcut yapının oy isterken kullandıkları tehditkar tavırlar üzücü olmaktan öte, insanların gururlarını yaralayıcı boyuta ulaşmıştır. Kendi projeleri yerine rakiplerini karalayıcı propagandaları tercih edenler aslında kendi tükenmişliklerini de itiraf ve ilan etmektedirler” dedi.

Lefkoşalı’nın artık süslü laflara ve gösterişe değil, gerçek icraatlara ve hizmete ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, tükenmiş bir yönetimden Lefkoşa’nın kurtulması için geri sayımda sona gelindiğini söyledi.

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21/12/2022 18:20