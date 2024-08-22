UBP Parti Meclisi adayları için kura çekimi yapıldı

UBP’nin 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultayında genel başkan yanında yeni üst yönetim de belirlenecek.

Parti Meclisi için dün Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun huzurunda kura çekimi yapıldı.

Parti Meclisi için kadın ve gençlik kotaları da dahil olmak üzere toplam 170 başvuru yapıldı.

UBP Tüzüğü’nün 32. Maddesine göre Parti Meclisi,

Genel Başkan yanında, kurultayca veya İlçe Kongrelerince seçilecek 70 üye seçiliyor.

Parti Meclisi’ne Lefkoşa İlçesinde 3, Gazimağusa 3, Girne 2, İskele 1 ve Güzelyurt’tan 1 olmak üzere toplam 10 Kadın ve 10 Genç seçim yolu ile giriyor.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, tüm adaylara başarı diledi ve seçim sonucunda, kaybedenin olmayacağını, her zaman olduğu gibi partinin kazanacağını söyledi

Hasipoğlu, parti meclisinin hem parti yönetimi hem de ülke siyasetine yön verebilme potansiyeli olduğuna işaret ederek, “ İnanıyorum ki parti meclisimiz, yine birbirinden değerli, fikirleriyle, görüşleriyle partimize güç katacak isimlerden oluşacaktır. İstikrarı, partimizin gücüyle birleştirip yolumuza devam edeceğiz” dedi