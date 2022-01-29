UBP Parti Meclisi bugün toplanıyor

UBP Parti Meclisi bugün toplanarak önümüzdeki günlerde atılacak adımları değerlendirecek.

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29/01/2022

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UBP Parti Meclisi bugün toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UBP Merkez Yönetim Kurulunun bir değerlendirme toplantısı yaptığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada Parti Meclisinin de bugün (29 Ocak Cumartesi) saat 14.30’da toplanacağına işaret eden Sucuoğlu, seçimin ardından önümüzdeki günlerde atılacak adımların değerlendirileceğini aktardı.

29/01/2022 11:52
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TAGS: UBP, Parti, Meclisi, , toplanıyor
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