UBP Parti Meclisi Genel Sekreter seçimi gündemiyle toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi bugün genel sekreterlik seçimi gündemiyle toplanıyor.

UBP Genel Sekreterliği’ne tek adayın halen bu görevi sürdüren Oğuzhan Hasipoğlu olduğu belirtildi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Parti Meclisi’nin, Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle bugün saat 15.00’te Sarayönü’ndeki parti binasında toplanacağını, tek adayın da kendisi olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, Genel Sekreterlik için yapılan duyuruda, Genel Sekreterlik başvurularının dün mesai bitiminde tamamlandığını belirtti.