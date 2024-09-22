UBP Parti Meclisi sayımı saat 15.00'te olacak

UBP Parti Meclisi sayımının saat 15.00'te olacağı aktarıldı.

Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) elde edilen bilgilere göre, UBP Parti Meclisi sayımının bugün saat 15.00'te olacağı öğrenildi.

UBP'de Ünal Üstel'in yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından bugün Parti Meclisi üyelerinin oy sayımına devam edilecek.

Parti Meclisi için 112 aday yarışıyor. Parti meclisi listesinde Lefkoşa için 16, Gazimağusa için 13, Girne için 11, İskele için 5, Güzelyurt için 3, Lefke için 2 aday belirlenecek.