UBP Parti Meclisi Seçimi Oy Sayımı Başladı

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan oy sayımını, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Parti Meclisi adayları ve parti yetkilileri izliyor.

UBP 21. Kurultayı Divan Başkanı Zorlu Töre, TAK'a yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan Parti Meclisi seçiminde kullanılan oyların sayımının bugün gün boyu yapılacağını söyledi.

Töre, oy sayımının muhtemelen gece 23.00 civarında tamamlanacağını ifade ederek, oy sayımının en üst düzeyde güvenlik içinde yapılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Oy sayımlarının ilçe ilçe yapılacağını ifade eden Töre, her sayımı yapılan ilçenin sonuçlarının açıklanacağını söyledi.

Oyların, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke sırasıyla sayılacağını belirten Töre, amacın, yoğunluğu azaltmak ve sağlıklı bir oy sayımı yapmak olduğunu kaydetti.

Töre, oy sayımında 90 kişinin görev aldığını, 20 kişinin de divan harici çarşaf liste hazırlanması ve mühürler için hazır olduğunu ifade ederek, her listede divan mührü olduğunu, sayımda en üst düzeyde güvenlik bulunduğunu kaydetti.

Töre, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.