UBP parti meclisi toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) bugün saat 11.00'da tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak.

Hatırlanacağı üzere 24 Ekim’de yapılacak UBP Olağan Kurultayı'nın 6 ilçede yapılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nda karar alınmıştı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, 17 bin üyeyi Lefkoşa’ya getirmek yerine 5 ilçede daha sandıklar kurulmasını savunurken, kurultayda yarışacak diğer adaylar ise kurultayın 6 ilçede yapılmasına karşı çıkıyor.

Adaylar, seçim tarihinin belirlenmesinin ardından değişikliğe gidilmesinin doğru olmadığını belirterek, kurultayda tek bir divan kurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

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30/08/2021 09:10