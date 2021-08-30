UBP parti meclisi toplanıyor
Parti meclisi toplantısının gündeminde tüzük değişikliği var
30/08/2021
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) bugün saat 11.00'da tüzük değişikliği gündemiyle toplanacak.
Hatırlanacağı üzere 24 Ekim’de yapılacak UBP Olağan Kurultayı'nın 6 ilçede yapılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nda karar alınmıştı.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, 17 bin üyeyi Lefkoşa’ya getirmek yerine 5 ilçede daha sandıklar kurulmasını savunurken, kurultayda yarışacak diğer adaylar ise kurultayın 6 ilçede yapılmasına karşı çıkıyor.
Adaylar, seçim tarihinin belirlenmesinin ardından değişikliğe gidilmesinin doğru olmadığını belirterek, kurultayda tek bir divan kurulması gerektiğine dikkat çekiyor.