UBP Parti Meclisi toplantısı başladı

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13/09/2022

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UBP Parti Meclisi toplantısı başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.

UBP Lefkoşa Sarayönü binasında yapılan genişletilmiş MYK (Merkez Yönetim Kurulu) toplantısının tamamlanmasının ardından, saat 17.45 itibarıyla Parti Meclisi toplandı.

Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, MYK toplantısı ardından TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Parti Meclisi'nde genel seçime yönelik yöntem belirleme ve aday belirleme sürecinde yetkilendirme kararlarının alınacağını kaydetti.

PM toplantısı ardından açıklama yapılacak.

13/09/2022 18:02
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TAGS: UBP Parti Meclisi toplantısı başladı
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