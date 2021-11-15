UBP Parti Meclisi Üyesi Barış Tilki, UBP’li Bakan Resmiye Canaltay’a “hodri meydan” çekti…

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı ve UBP Parti Meclisi Üyesi Barış Tilki, yeni bir şoför okulu izni verdiği gerekçesiyle Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Canaltay’a çok sert tepki gösterdi.

Lefkoşa’da gereğinden fazla şoför okulu olduğunu, mevcutların denetlemediğini, mevcut olan şoför okullarının yetiştirdiği öğrencileri aylardır sınavlara koyamaz halde olduğunu ifade eden Barış Tilki, “21 şoför okulunu Lefkoşa’da 22 yapmayı başardınız. Denetim yok, eğitimler ortada, en önemlisi hem müfettişler hem de şoför okulları sistemden şikâyet ederlerken sizler halen üç maymunu oynamaya devam edersiniz” dedi.

“Sizler bizi görmezlikten gelirseniz ve korumazsanız bizler de ne yapacağımızı çok iyi biliriz” diyen Barış Tilki Bakan Resmiye Canaltay’a “hodri meydan” çekti.

“Sorunlara çare üreteceğinize yeni okul izni veriyorsunuz”

Barış Tilki, “Şoför Okulları Ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi”nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Şoför Okullarının durumu ortadadır… Yıllardır hep söyledik, yazılı da verdik, toplantılar da yaptık yine olmadı yine olmadı. Ulaştırmaya kim geldiyse ve bakan oldu tek yaptıkları iş şoför okulu izini vermek ve bizleri çoğaltmak oldu.

Şimdiki torpilli Bakan Resmiye Canaltay Hanım da bugün aldığım habere göre yine yeni bir şoför okulu izni vermiş ve 21 şoför okulunu Lefkoşa’da 22 yapmayı başardı. Tebrikler…

Mevcut olan şoför okulları yetiştirdiği öğrencileri aylardır sınavlara koyamazken, çare üreteceklerine ve bunlara yoğunlaşacaklarına, zaman bulup da bu işlerle uğraşıp yeni okul izni vermelerine bir türlü anlam veremiyoruz.

Buradan soruyorum; kaç okul daha açılması gerekir ki bu izinlere acaba son veresiniz bilmek istiyoruz? Denetim yok, eğitimler ortada, en önemlisi hem müfettişler hem de şoför okulları sistemden şikâyet ederlerken sizler halen üç maymunu oynamaya devam edersiniz.

Sonra da televizyonlarda gazetelerde ahkâm keserek ölümlü kazaları azaltacağınızın beyanatını verirsiniz. Halka göstermelik şovlar yaparsınız. Yapmaya devam edin ama bu halk aptal değildir.

Baba gücüne sığınarak bir yerlere gelmek bir yere kadardır, örnekleri vardır. Bu Ulaştırma Bakanlığı çok kişileri temizledi, madem oyun oynamak istersiniz hiç bir sıkıntı yoktur. Sizler bizi görmezlikten gelirseniz ve korumazsanız bizler de ne yapacağımızı çok iyi biliriz… Hodri meydan!”

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15/11/2021 15:21