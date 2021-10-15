UBP PM için 182 aday başvuru yaptı!

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir rekor olduğuna dikkat çekti.

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15/10/2021

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UBP PM için 182 aday başvuru yaptı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22'nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor.

Öte yandan Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak seçimde, geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacak.

UBP'den yapılan açıklamada, Parti Meclis, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvurularının süresinin bugün dolduğu bildirildi.

50 genel, 10 kadın ve 10 genç kontenjanında oluşan 70 kişilik PM üyeliğine toplam 182 başvuru yapıldı.

HASİPOĞLU: "PARTİ KURULTAYDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir rekor olduğuna dikkati çekti ve “Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor" dedi.

Hasipoğlu, partinin kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağının kesin olduğunun altını çizerek, UBP ve ülkeye hizmet için  aday olan herkese teşekkür etti.

Kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

LEFKOŞA: (Genel)

HAKAN FELLAHOĞLU

HÜSEYİN AYLANÇ

HALİL ESENDAĞLI

SAİT YALIZAT

HASAN AKYİĞİT

RAMADAN YİĞİTÇE

AHMET KESKİN

ATİLLA ÇETİN

HÜSEYİN KARDAN

MENTEŞ AYTAÇ

İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU

CEMAL ESEMEN

SÜREYYA GÜRSES

SELÇUK YÜRÜKOĞLU

MUSTAFA GÖÇER

AYDIN SOYER

MEHMET ÖZÇELİK

ORHAN TUĞBAY

MEVLÜT OSMANOĞLU

MEHMET AKTUNÇ

HASAN EŞAN

FAYSAL DAĞDELEN

İSMAİL KOFALI

MURAT DİNÇKUYUCU

HAYDAR GÜZELOĞLAN

FIRAT MERTTÜRK

ENGİN ÇALTIKUŞU

MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU

TİMUÇİN BOĞA

NURCAN YARDIMCI

FİSUN ÖZSUN

NİDAİ SALİŞ

NUTKU KARSU

Ahmet Savaşan

ATA SATUR

HOSSAIN SHAHADAT

HÜSEYİN PAŞA

ALKAN BAYKENT

ERKAN EĞMEZ

AYDIN AMCA

AHMET AKBİL

HÜSEYİN BAYKAN

NEVZAT PİRGOT

KEMAL OKTAR

16 kişi Parti Meclisi’ne seçilecek.

LEFKOŞA GENÇ KONTENJANI:

RIZA GÜL

MELİS MÜJDE

HALİL BAYKURT

AYSEL TÖRE

KEMAL ÖZEKMEKÇİ

SALİH HAFIZ

YUNUS CAHAN

ORHAN SÖNMEZER

(3 kişi seçilecek)

LEFKOŞA KADIN KONTENJANI:

ÖZLEM BENDAŞAN

BATOVL PEYRAVİ

ÖZEN HÜRSES

ÖZLEM UZUN SEFER

SELİN CANDEMİR

AYDIN KIRMA

 (3 kişi seçilecek)

GAZİMAĞUSA: (Genel)

MEHMET EKŞİCİ

GÜRSEL UZUN

RASIM ERDOĞDULU

SALİH ASİL

HÜSEYİN DUVARCI

ERGİN TUĞAÇ

ERDOĞAN ÖZKAN

NUSHET İLKTUĞ

ÖZGÜR DEDEOĞLU

DİLAVER BİLGEN

AHMET DİNÇER

ÜMİT ÇAĞLIYAN

İBRAHİM KALE

MEHMET ŞAH

ÇELEN OBEN

HİLMİ ÖZTEMİZ

HALİL ERGENEKON

ALPAY ORHAN GÜVENLİER

ENVER BAYRAMOĞULLARI

CEMAL OĞUR

HÜSEYİN OLGUNAY

ERDAL ÖZATA

HASAN ONALT

İSMAİL ÖZER

KADİR AKAR

SENAR KORELİ

ÖMER KÖSE

HÜSEYİN KUSETOĞULLARI

YENAL GARABLİ

OĞUZ KADİROĞLU

CENGİZ GÜMÜŞATAM

ZİYA KASIM

HALDUN DOLU

İLTER TEKBIYIK

ORAY HASAN SALLAKOĞULLARI

MEHMET İPEK

HALİL ERDOĞUŞ

ENVER DOYGUNEL

RAŞİT ŞAH

ERDAŞ KURUÇ

HASAN PAKSOY

(13 kişi seçilecek)

GAZİMAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI

ALİYE BİLAL

SELCAN ORUÇ

ELİF ABİÇ

CEMALİYE AKTUNÇLAR

NERİMAN KAŞİF

FERİDE ALTUNSOY

HAMİDE TOPÇU ABAT

HANİFE HANDAN İŞLEK

ZEKİYE ASLANSES

1CANSEV BATIRAY

(3 kişi seçilecek)

GAZİMAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI

FİKRET GÜNÖZGER

MEHMET TOPÇU

MURAT UZUN

TOLGA YAVUZ

MEHMET TAŞKIRANLAR

(3 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ (Genel)

ATİLA MAHMUTOĞLU

DENİZ SERBEST

SULTAN SONAY

HAKAN DENİZALP

AHMET TÜRK

MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ

CEM AYKEN

HASAN ERATAL

MUSTAFA KIRILMAZ

ÖMER BELAKOY

HALİT SOYTÜRK

HASAN BARUT

YALÇIN KOÇYİĞİT

HASAN UZUN

HÜSEYİN KIVANÇ DEMİRTAŞ

TANJU YILDIZ

MURAT KARALAR

HÜSEYİN KAYIM

MEHMET TERZİOĞLU

(10 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

ÖZGE KARDANA ATLI

FERDİYE KANAGA

DEVRAN SORAL KANUNOĞLU

ZALİHE DAMDELEN

FULYA BOZKURT

(2 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

TUĞÇE ALTAN

SAİT CİN

SAMİ YEDİYILDIZ

HÜSREV TANCER

(2 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ (Genel)

SALAHİ SERAKINCI

ÜMİT DOLU

MUSTAFA MEHMETOĞLU

HASAN DİNLER

HALİL İBRAHİM ORUN

SELAHATTİN GÜNGÖR

ŞAHİN AVCİL

RAMAZAN ARSLAN

HASAN Kİ

MEHMET İNGENÇ

MEHMET ZİYA TOLGAN

(5 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

RÜYAM NALBANT

CANAN MİMAR

EMİNE UZUN

(1 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

ÖZGÜN AYDINTAN

EMRE CİVELEK

(1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ (Genel)

İNAL UZUN

ÖZGÜR İZMİR

YUSUF ÖZBAHADIR

MUHAMMET TİP

ALKAN CANER

SÜLAYMAN ALDAĞ

DENİZ ENVERER

ALİ FİKRİ ÖZLER

ALİ KANDULU

TÜREL ÖZDAŞ TÜM

COŞKUN TALİHSİZ

(5 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI

GÜLGÜN RÜSTEMOĞLU

PEMBE GERTİK

MECAL FELLAHOĞLU

(1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

FUAT ÖZAN

HULUS EREN

(1 kişi seçilecek)

LEFKE İLÇESİ (Genel )

TAHSİN SABİT

RECEP KURTULUŞ TÜMTÜRK

GÖKHAN CANVEREN

ÖMÜR EKENDAL

KUDRET ŞEKER

(2 kişi seçilecek)

SONAY LORD

( Seçildi)

HASİP ULUHAN

( Seçildi)

MERKEZ DENETLEME KURULU

EZCAN ÖZSOY

GÜLÇİN KINACI

(Seçildi)

MERKEZ DİSİPLİN

SELEN OSMANLI

FARUK CENGİZ KARACA

İBRAHİM MISIRLIOĞLU

MAHMUT TORAY HÜDAVERDİ

FUAT NALCIOĞLU

15/10/2021 20:35
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