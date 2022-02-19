UBP PM toplandı…
19/02/2022
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu toplandı.
Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.
Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından da UBP Parti Meclisi toplandı.
Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yapılan toplantı Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi
Toplantının ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.