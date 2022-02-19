ads

UBP PM toplandı…

ads ads
19/02/2022

ads
ads
ads
UBP PM toplandı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Merkez Yönetim Kurulu  toplandı.

Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından da UBP Parti Meclisi toplandı.

Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yapılan toplantı Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi

Toplantının ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

 

19/02/2022 14:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: UBP PM toplandı…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.