UBP seçim sonuçlarını değerlendiriyor

HK Özel Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Meclis Grubu ile Parti Meclisi’nde Aralık ayında yapılan yerel seçim sonuçları ile çarşaf seçim sisteminin ele alınacağını açıkladı.

Haber Kıbrıs WEB TV’de “Selda İçer ile Gündem” programına katılarak açıklamalarda bulunan Taçoy, bugün UBP meclisi grup toplantısı ile onun öncesinde milletvekili grup toplantısı yapılacağını anımsattı.

Taçoy, milletvekillerinin toplantısında, yerel seçimler sonrasında bir analiz yapılacağı ve genel seçimlerin nasıl olacağı konusu ile karma oyun devam edip etmeyeceğinin ele alınacağını söyledi. Taçoy, ülke genelinde çarşaf liste ile oy verilirken murad edilenin gerçekleşmediğini ve yine bölgecilik ile kısır çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Taçoy, meclis grubunun değerlendirmeleri sonunda da MYK’nın toplanarak konuları ele alacağını söyledi.

MYK toplantısının ardından da Parti Meclisi’nden tüzük komitesi kurulması için yetki isteneceğini ifade eden Taçoy, tüzük komitesinde artan ve 20 bine yaklaşan üye sayısının en geniş tabanlı delege sistemine nasıl dönüştürüleceği ile ilgili bir tüzük değişikliği için yetki isteneceğini söyledi.

Eski dönemde UBP’de bin - bin 500 delegenin toplarak kurultayda genel başkan seçtiğini anck şimdi, 6 bin kişiye varan bir parti kadrosu ile yola devam edileceğini kaydeden Taçoy, bir düzenlemeye gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Taçoy, şimdi seçim bölgesinin üçe indirilmesi veya eski sisteme dönülmesi konusunun tartışıldığını kaydederek,“ Gerçek anlamıyla dar bölge seçim sistemi KKTC için uygun değil. Geniş bölge seçim sistemi, ülke için olmazsa olmazdır. Çünkü, dar nüfus yapısıyla bunun geniş bölgeye sirayet etmesi gerekiyor. Tabii bunlar daha tarışılmadığı için şu an çok fazla birşey söyleyemem” dedi.

Haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay’dan boşalan bir milletvekilliği için seçim yapılacağını da anımsatan Taçoy, “ Haziran ayındaki ara seçimde tüm ada genelinde bir kişilik seçim mi, yoksa bölge içindeki seçim mii diye de tartışmak lazım” dedi.

Aralık ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde UBP’nin aldığı sonucu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Hasan Taçoy, “ Ne ağlattı, ne güldürdü” cevabını verdi. Hiçbir siyasi partinin erken seçim isteyecek lüksü olmadığını, bu söylediğinin tüm partiler için geçerli olduğunu anlatan Taçoy, seçim sonucu ile CTP’nin de erken seçime gitme arzusunun ortadan kalktığını anlattı.

Taçoy, UBP Parti meclisinin oturup bir tüzük değişikliğini gündeme getirerek yerel seçimlerde adayların parti amblemi altında çıkmasını sağlamazsa, “oyların bozulacağına” da vurgu yaptı.

UBP’nin köklü bir parti olduğunu ve kolay kolay kimsenin onu yıkamayacağını, bunu başta Rauf R.Denktaş olmak üzere birçok kişinin denediğini ancak başaramadığını anlatan Hasan Taçoy, UBP’nin çok geniş bir kitle partisi olduğunu anlattı.

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11/01/2023 14:45