UBP son kitlesel buluşmasını gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi "Tek başına iktidar yolunda Büyük Buluşma" sloganı ile seçim öncesi son mitingini düzenledi.

Bölge gezileri ve ilçelerdeki aday tanıtımlarını büyük kitleler eşliğinde tamamlayan Ulusal Birlik Partisi dün gece "Tek başına iktidar yolunda Büyük Buluşma" sloganı ile son kitlesel buluşmasını gerçekleştirdi.

"Bu kalabalıklar, bu heyecan, bu coşku Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidara yürüyüşünün göstergesidir" diyerek sözlerine başlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu; "yarım asra yakın bir süredir ayni sevda ile meydanlardayız. İnanarak kurduğumuz devletimize verdiğimiz hizmetlere, yarattığımız eserlere tüm halkımız tanıktır. Attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, yarattığımız her eserin hesabını şeffaflık içerisinde verdik vermeye hazırız" dedi.

Sucuoğlu devamla; " hizmet süresince başımız hiç öne eğilmedi. Benimsediğimiz yenilikçi ve kalkınma odaklı siyaset yeni dönemde yeni misyonumuz olacaktır" şeklinde konuştu.

Temel hedeflerinin istikrarlı siyasi yapı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme olduğunun altını çizen Sucuoğlu; "gelişim için yol haritamızı belirlemiş durumdayız. Sizlerden beş yıllık tek başına iktidar için yetki istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sucuoğlu konuşmasının devamında şöyle dedi; " siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrardan da söz etmek mümkün değildir. Halkımız 23 Ocakta vereceği oylarla siyasi iktidarı sağlayacak, ekonomide, sosyal yaşamda istikrarı güçlü kılacaktır. Sizin inancınızla, sizin gücünüzle, sizin oylarınızla ülkeye istikrar gelecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istikrarla büyüyecek".

"Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkının varoluş simgesidir şeklinde konuşan Faiz Sucuoğlu "yaptık yine yaparız diyenlerin yaptıklarını da yapamadıklarını da halkımız çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Zoru görünce oturdukları koltukları bırakıp gidenleri unutmadık, asla unutmayacağız. İnancım odur ki halkımız o sıkıntıları bir kere daha yaşatmanıza izin vermeyecek, diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sucuoğlu; " Kıbrıs için yeniden geliyorlarmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs için geliyorlarmış. Pazar günü seçim sandıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için kuruluyor, arkadaşlar bunu unutmuşlar'" dedi.

"Kurultaydan sonra kurmuş olduğumuz hükümetimiz bugün 62. gününde" diyen Sucuoğlu; "tüm zorluklara rağmen halkımızı maaşsız, aşsız, aşısız bırakmadık çünkü biz yönetmeyi bilen partiyiz", şeklinde konuştu.

22/01/2022 14:16