''UBP Tabanı yaşananların hesabını soracak''

UBP Gazimağusa Milletvekili Ve Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Kanal T canlı yayınında konuştu. Meclis sürecini değerlendiren Atun, kurultay sonucuna rağmen Meclis başkanlığı ile ilgili yaşatılan sürecin parti tabanında ciddi rahatsızlık yarattığını söyledi Atun, “ UBP Tabanı, bu hesabı soracaktır, sorar” dedi Konunun gelinen aşamada sadece UBP’nin sınavı olmadığını belirten Atun, koalisyon ortakları arasında bir fire ihtimali görmediğini vurguladı Atun, “ 14 turda, hepsinde çift mühür vardı. CTP hiçbirine itiraz etmedi. Çünkü irade beyanı vardı. Son turda da ilk etapta İtiraz etmediler. Keşke o saat etselerdi. Biz de ona göre grup kararı alırdık” dedi

Bu habere tepkiniz:

