UBP toplantıda erken seçimi gündeme getirmedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplanan Meclis Danışma kurulunda kriz çıktı.

Hükümetin istifa etmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi’nin toplantıya bir erken seçim tarihi getirmemesi toplantıda krize neden oldu.

Hükümetin istifasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından toplantıya çağrılan siyasi partiler, toplantı öncesinde Meclis’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından toplantıya çağrıldı ancak toplantıda erken seçim tarihi konuşmayı bekleyen muhalefet partileri böyle bir gündemle karşılaşmadı.

UBP erken seçim tarihi konuşmadı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner’in toplantıda herhangi bir erken seçim tarihi noktasında ne bir öneri sunduğu ne de bir tarih belirlemek için girişim yaptığı öğrenildi. Muhalefet ise erken seçim tarihi konusunu görüşmek için toplantıya geldiğini ifade ediyor. Hal böyle olunca Danışma Kurulu toplantısında kriz çıktı.

Sennaroğlu, erken seçim değil yasaları görüşmek için çağırmış

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ise toplantıyı bir erken seçim tarihi görüşmek için değil mevcut bekleyen yasaların ne olacağı noktasında bir görüşme için çağırdığı ifade edildi. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşayan muhalefet partilerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Hükümetin derdi seçim değil

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun toplantıda gerek bekleyen yasalar gerekse erken seçim tarihi konusunda hükümetin belirlenmiş bir tavrı olmadığını ifade ettiği ve her iki konunun da muğlakta kaldığı ifade ediliyor.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katılmıştı.

Toplantıda ayrıca partileri temsilen UBP’den Özdemir Berova , Sunat Atun, CTP’den Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan da yer alıyordu.

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19/10/2021 12:30