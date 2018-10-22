HABER KIBRIS

UBP üyeleri The Elysium Park’ta buluştu

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22/10/2018

UBP üyeleri The Elysium Park’ta buluştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hafta sonu yapılacak kurultay öncesinde Lefkoşa’da üyelerle bir araya geldi.

The Elysium Park’ta yer alan etkinliğe yüzlerce UBP’li katıldı.

Özgürgün’e, ilçe başkanlarının tamamı ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Genel Sekreter Dursun Oğuz yanında, çok sayıda milletvekili de destek verdi.

UBP’nin liderlik sorunu olmadığını söyleyen Özgürgün, üyelere, “İlk turdan seçimi bitirelim” mesajı verdi.

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TAGS: UBP üyeleri The Elysium Park’ta buluştu, haber, kıbrıs,
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