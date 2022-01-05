UBP ve CTP birinci ve ikinci sırada, HP üçüncü sırada yer alıyor

Pollmar Araştırma şirketinin 27-30 Aralık tarihlerinde telefoniyen gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. 2186 kişi ile gerçekleştirilen ankette Ulusal Birlik Partisi birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci ve Halkın Partisi üçüncü sırada yer alıyor.

Bu 3 partinin ardından ise Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi geliyor. Yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen ise iki parti bulunuyor. Bunlar Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Bağımsızlık Yolu olarak görülüyor.

Partilerin oy oranları ise şöyle: UBP: %38.6, CTP: %25.2, HP: %12.9, DP: %9.1, TDP: %6.2, YDP: %6.1 TKP: %1.1 ve Bağımsızlık Yolu: %0.8

Pollmar Araştırma Şirketi, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyecek olanların toplamdan düşüldüğü, kararsızların ve karma oy kullanacak olanların partilere potansiyelleri oranında dağıtıldığı tablonun son şeklinin sonuçlara yansıtıldığını kaydetti. Öte yandan ankete katılanlara ülkedeki en büyük sorunla ilgili de soru soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 61.2’si ülkenin en büyük sorununun Ekonomi/Pahalılık/Zamlar ve Döviz olduğunu ifade ederek bunu %49.3 ile İşsizlik ve %48.7 ile Sağlık/Pandemi izliyor.

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05/01/2022 12:37